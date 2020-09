Colpaccio Monza: arriva Boateng

E’ del neopromosso Monza il colpo di mercato più rumoroso della nuova Serie B: il club brianzolo, infatti, è vicinissimo ad assicurarsi le prestazioni di Kevin-Prince Boateng, in arrivo a titolo definitivo dalla Fiorentina (che la scorsa stagione lo aveva girato in prestito al Besiktas).

Il 33enne ex Milan (in rossonero aveva conosciuto Berlusconi e Galliani, ora proprietario e amministratore delegato del Monza) scende così di categoria, in un club che però ha grandi ambizioni di Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, il calciatore sarà nel capoluogo della Brianza tra giovedì e venerdì per le visite mediche e la firma del contratto, prima di essere presentato ufficialmente la prossima settimana.

Escluso, quindi, un suo debutto all’esordio in campionato venerdì contro la Spal.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 24-09-2020 10:19