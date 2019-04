Colpi salvezza per Cagliari e Udinese nella trentunesima giornata di serie A. I sardi piegano in casa per 2-1 la Spal grazie alle reti di Faragò e Pavoletti: in classifica i rossoblu si issano all'undicesimo posto, a quota 36 punti, e grazie alla terza vittoria nelle ultime quattro partite sono praticamente salvi. Si ferma invece la corsa della Spal dopo tre vittorie di fila: gli estensi sono sedicesimi a 32 punti, a +5 sul Bologna terzultimo.

La squadra di Semplici viene così agganciata dall'Udinese, che ottiene la seconda vittoria con Tudor piegando in casa l'Empoli per 3-2. Azzurri avanti due volte con Caputo e Krunic ma rimontati da De Paul, prima dell'intervallo Mandragora decide il match. Rosso a Zeegelaar nella ripresa.

Serie A, i risultati

Cagliari-Spal 2-1

3' Faragò (C), 18' rig. Antenucci (S), 60' Pavoletti (C)

Udinese-Empoli 3-2

11' Caputo (E), 15' De Paul (U), 24' Krunic (E), 41' rig. De Paul (U), 45' Mandragora (U)

SPORTAL.IT | 07-04-2019 17:03