Colpo Carlos Augusto per il Monza

E’ da poco tornato in Serie B dopo ben 19 anni di attesa, ma la volontà del Monza è chiara: salire presto in Serie A per sfidare le grandi del calcio italiano.

A dimostrarlo è una campagna acquisti che non conosce battute d’arresto e che anzi nel corso della giornata di venerdì ha regalato l’ennesimo colpo: Carlos Augusto.

A confermare il buon esito della trattativa con il Corinthians è stato lo stesso club brianzolo attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. “Grande colpo in difesa per i biancorossi: dal Corinthians arriva a titolo definitivo il brasiliano Carlos Augusto Zopolato Neves. Nato il 7 gennaio 1999 a Campinas, nello Stato di San Paolo, il terzino ha fatto tutta la trafila nelle Giovanili del Corinthians, con cui ha debuttato in prima squadra a 19 anni. In totale sono 31 le presenze col club brasiliano con 1 rete, e nel suo palmares figura per due volte la vittoria del campionato Paulista (2018,2019). Ha indossato anche per 6 partite la maglia della Nazionale del Brasile Under 20. Benvenuto Carlos!”.

Considerato in patria un grandissimo talento, negli ultimi mesi è stato accostato anche a numerosi club di Serie A come Roma, Torino, Genoa e Fiorentina.

Per il Monza si tratta del settimo colpo dopo Maric, Gytkjaer, Colpani, Donati, Barberis e Barillà.

OMNISPORT | 28-08-2020 23:30