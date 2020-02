Colpo del Cittadella a Pescara

Il Cittadella ha battuto per 2-1 il Pescara all'Adriatico nell'anticipo della ventiquattresima giornata di Serie B. La squadra di Venturato centra tre punti importanti per la zona playoff grazie alla rete di Diaw al 6' e al rigore (contestato ma giusto) di Iori al 75'. Inutile il pareggio di Zappa al 22' per mister Legrottaglie, espulso per proteste nel finale di partita.

In classifica i Cittadella sale a quota 36 punti al quinto posto, Pescara decimo a 32 punti.

