Colpo del Crotone: arriva Magallan dall'Ajax

Colpo di un certo spessore per il Crotone , che fa capire di voler affrontare la Serie A ad un alto livello. Ufficiale l’arrivo di Lisandro Magallan , difensore proveniente dall’ Ajax . Questo il comunicato dei calabresi.

“Il Football Club Crotone è lieto di comunicare di aver acquisito dall’Ajax, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Lisandro Magallán. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Lisandro”.

I pitagorici, freschi di ritorno in Serie A, hanno concluso col club olandese sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 9 milioni, anche se le cifre non sonos tate ancora ufficializzate.

Magallan nell’ultima stagione ha militato in prestito all’Alaves, in Spagna, dopo che non ha retto nel migliore dei modi l’eredità di De Ligt all’Ajax. Doveva essere proprio il difensore argentino a rimpiazzare l’olandese partito verso la Juventus.

OMNISPORT | 03-09-2020 23:23