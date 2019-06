Colpo del Napoli, beffate Juventus e Milan

Kostas Manolas è a un passo dal Napoli. Il club azzurro ha trovato l'intesa con gli agenti del difensore greco, indicato da Carlo Ancelotti come primo obiettivo di mercato per la difesa dopo l'addio ormai certo di Raul Albiol (imminente il suo trasferimento al Villarreal).

La società azzurra per anticipare le rivali ha accelerato le trattative e ha trovato un accordo di massima con il giocatore, pronto a trasferirsi sotto il Vesuvio. Ora il Napoli tratterà direttamente con la Roma la cessione del suo cartellino: i partenopei sperano in uno sconto rispetto ai 36 milioni di euro della clausola rescissoria, e soprattutto puntano di inserire nella trattativa Diawara, mentre la Roma è più interessata a Dries Mertens.Un'altra possibile contropartita può essere Mario Rui.

L'accelerazione di De Laurentiis ha bruciato le altre due pretendenti al giocatore, la Juventus (che nelle ultime settimane aveva però fatto registrare una brusca frenata) e il Milan, che nelle ultime ore si è fatto avanti, ma forse troppo tardi per poter entrare in partita. La Roma vuole chiudere la cessione entro il 30 giugno per metterla a bilancio.

Sul fronte cessioni a Napoli oltre ad Albiol potrebbe salutare anche Maksimovic, riporta Sky.

SPORTAL.IT | 15-06-2019 16:26