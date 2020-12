Colpo del Pescara ad Ascoli

Si apre con una vittoria esterna la decima giornata di Serie B: il Pescara ha vinto per 2-0 ad Ascoli nell’anticipo, grazie alle reti di Galano su calcio di rigore e Ceter. Apprensione in campo per Sabiri, rimasto a terra incosciente per alcuni secondi dopo un colpo alla testa.

Grazie a questo risultato, gli abruzzesi lasciano l’ultimo posto in classifica e sorpassano proprio i marchigiani. Ottimo esordio di Roberto Breda, mentre deve incassare una sconfitta Delio Rossi al debutto ad Ascoli: i due sono subentrati rispettivamente a Massimo Oddo e Valerio Bertotto.

OMNISPORT | 04-12-2020 23:28