Colpo del PSG all'Old Trafford

E’ un Paris Saint-Germain stellare, anche senza i suoi due fenomeni Neymar e Cavani, quello che vince all’Old Trafford per 2-0 contro il Manchester United.

Prima sconfitta per Ole Gunnar Solskjaer da quando siede sulla panchina dei Red Devils.

Succede tutto nel secondo tempo. Prima la rete di Kimpembe su angolo battuto da Di Maria, che esulta polemicamente con il suo ex pubblico.

Pogba e compagni subiscono il colpo e incassano anche il 2-0: contropiede del solito Di Maria che mette in mezzo per Mbappè che davanti a de Gea non sbaglia.

Il portiere spagnolo dello United evita che il passivo diventi più pesante con tre parate decisive su Mbappè, Bernat e Dani Alves.

Per rendere ancora più amara la serata degli inglesi c’è anche l’espulsione per doppia ammonizione di Paul Pogba, che non potrà giocare la gara di ritorno al Parco dei Principi di Parigi.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 23:25