Colpo di mercato per la Emma Villas Siena

Innesto di prestigio nel reparto dei martelli della Emma Villas Siena: Gabriele Maruotti vestira' i colori biancoblu. Anno 1988, 198 cm di altezza, oltre 80 presenze in nazionale, e le ultime 12 stagioni nella massima serie: questi sono i numeri del trentenne di Fregene (Rm) che negli anni ha conquistato due Junior League, una Supercoppa Italiana, una medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo, una Coppa CEV e una Challenge Cup.

Gabriele Maruotti inizia nelle file della Pallavolo Velletri prima di esordire nel vivaio della Sisley Treviso, dove entra nell'orbita della prima squadra e vi rimane fino al 2007. In questo periodo entra a far parte della nazionale giovanile con la quale si aggiudica una medaglia di bronzo al Campionato Europeo Under 20 (2006). Nel gennaio del 2007 debutta in A1 in prestito alla Marmi Lanza Verona ed e' la sua prima esperienza nella massima serie. Torna a Treviso e si aggiudica la Supercoppa Italiana. Nel 2008 ottiene le prime convocazioni in Nazionale senior, con la quale esordisce il 15 maggio 2009 a Mantova in occasione dell'amichevole contro la Slovacchia.

Proprio con la nazionale vince l'oro nei Giochi del Mediterraneo a Pescara. Veste la maglia di Padova prima di tornare a Treviso dove vi resta fino al 2011, anno in cui consegue sia l'obiettivo della Coppa CEV in maglia rossonera che la medaglia d'argento nel campionato continentale in azzurro. Arriva poi il turno della M. Roma e di Piacenza con la quale vince la Challenge Cup (2013). Nel 2014 arriva il bronzo nella Word League con la nazionale e nel 2016 conquista il quarto posto della classifica.

Seguono le esperienze di Cuneo, Perugia e infine gli ultimi tre anni con Latina. In questo momento lo schiacciatore e' impegnato nella Nations League agli ordini del ct Blengini.

