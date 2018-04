Colpo di scena a Udine: un ex Juventus in panchina

Colpo di scena a Udine. Per risollevare le sorti della squadra friulana, reduce da 11 sconfitte consecutive in campionato, la famiglia Pozzo ha chiamato Igor Tudor, nome familiare ai tifosi della Juventus (in cui ha militato dal 1998 al 2005 vincendo due scudetti) e del Siena (2005-2006).

La decisione è arrivata nella mattinata di martedì: il tecnico croato, riportano le indiscrezioni, ha battuto la concorrenza di Andrea Stramaccioni, Francesco Guidolin, e Gigi Del Neri. Reduce dall'esonero a dicembre dal Galatasaray, si metterà immediatamente alla guida dei bianconeri con l'obiettivo di salvarli: ora Lasagna e compagni hanno solo quattro punti di vantaggio sulla terzultima in classifica.

Esonerato Massimo Oddo, che paga la striscia record di sconfitte (undici) da cui i bianconeri non sembrano schiodarsi. Igor Tudor è già atterrato in Friuli dove è stato accolto dal figlio del patron Gino Pozzo, con lui anche il vice, Ante Seric. Allenatore dal 2013, Tudor ha allenato Hajduk Spalato, Paok, Karabükspor e Galatasaray, vincendo una coppa di Croazia nel 2013 con la società di Spalato, che più di vent'anni fa lo lanciò nel grande calcio.

Uno dei candidati alla successione, Reja, a Radio Incontro Olympia ha rivelato di aver rifirutato la proposta dell'Udinese: "Ho ricevuto la proposta dell'Udinese, peraltro squadra della mia terra, ma ho rifiutato ringraziando la società friulana. Penso che sia arrivato il momento dei giovani, il calcio lo richiede, io 'ho già dato'…". Il tecnico si è espresso anche sul prossimo ct dell'Italia: "Ancelotti, Mancini, Ranieri, sono nomi importanti sinonimi di esperienza, competenza, qualità. Tuttavia, per la panchina azzurra , Carlo lo ritengo la scelta migliore".

Un altro candidato, Mandorlini, ha firmato sempre martedì mattina per la Cremonese, dove ha preso il posto dell'esonerato Tesser.

SPORTAL.IT | 24-04-2018 12:55