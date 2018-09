Colpo di scena all'Inter: un big dice no al rinnovo

Brusco stop nella trattativa per il rinnovo del contratto di uno degli idoli dei tifosi dell'Inter, Milan Skriniar. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'affare è stato interrotto dopo che il difensore slovacco ha rifiutato l'ultima proposta di prolungamento dei nerazzurri.

Skriniar, che percepisce attualmente uno stipendio da 1.7 milioni di euro a stagione, ha detto no al nuovo ingaggio da 2,5 milioni all'anno. L'entourage del giocatore chiede almeno 3 milioni di euro a stagione di base, più bonus. L'ex centrale della Sampdoria è in ogni caso legato al Biscione fino al 2022, e le due parti avranno tutto il tempo, nel corso della stagione, di trovare un'intesa. A meno che non arrivi una pretendente dall'estero a complicare tutto: negli scorsi mesi il giocatore è stato accostato a Manchester United e Barcellona. I Red Devils avevano presentato un'offerta ufficiale, respinta dai dirigenti nerazzurri che chiedono almeno 80 milioni di euro per il suo cartellino.

In un'intervista ai microfoni di Mediaset, Skriniar è contrario a chi dice che l'Inter sia la cosiddetta 'anti Juve': "Nel calcio devi assolutamente vincere il numero più alti di partite possibili. In queste tre gare abbiamo giocato sia a tre che a quattro in difesa, per noi non cambia tanto perché ci alleniamo per sostenere entrambi i moduli. Non siamo l'anti-Juve, noi siamo l'Inter, una squadra forte che gioca sempre per fare bene".

La partenza ad handicap: "E' chiaro che ci sarebbe piaciuto iniziare in modo migliore il campionato, ma sono situazioni che possono capitare. Il nostro obiettivo è comunque quello di vincere tutte le partite che giochiamo. Bisogna per forza vincere il maggior numero di gare possibili".

SPORTAL.IT | 07-09-2018 08:13