Colpo di scena in Formula 1, novità clamorosa per i punteggi

Novità sorprendente in Formula 1: il Consiglio Mondiale della FIA, riunitosi nella giornata di venerdì a Ginevra a margine del Salone dell’Auto, ha dato il via libera alla nuova regola che prevede un punto al pilota che segna il giro più veloce in gara: la disposizione verrà messa in atto immediatamente, dal primo Gran Premio della stagione in Australia, anche se deve ancora passare al vaglio dello Strategy Group e della Commissione F1 perché diventi esecutiva.

Lo Strategy Group e la Commissione F1 esprimeranno, prima di lunedì, il loro voto per mezzo mail. Lo riporta il sito britannico RaceFans.net. Il via libera definitivo dovrebbe arrivare quindi prima del prossimo 17 marzo, giorno dell'inizio del Mondiale di Formula 1 con il Gran Premio d'Australia all’Albert Park di Melbourne.

Il punto in più verrà assegnato al pilota che realizza il giro più veloce della corsa ma che rientrerà tra i primi dieci della corsa, evitando così che chi si trovi al di fuori della top ten possa compiere una sosta in più per montare gomme più performanti con serbatoio vuoto per stampare il giro veloce: il punto verrà quindi sommato a quelli normali di gara. Diversa invece la disposizione della Formula E, che assegnerà questo bonus indipendentemente dall’ordine di classifica.

Si tratta di un ritorno al passato: la la regola del punto destinato ai piloti che siglano il giro più veloce era presente in Formula 1 dal 1950, al 1959.

Niente punti invece a chi conquista la pole position: la proposta è stata scartata perché avrebbe potuto condizionare l’andamento della lotta iridata nelle fasi finali della stagione.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 13:05