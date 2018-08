Colpo di scena sul futuro di Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo lascerà la Red Bull alle fine del Mondiale: con un improvviso e sorprendente annuncio sui profili social, la scuderia austriaca ha reso noto che il pilota australiano non continuerà la sua carriera in Formula 1 alla guida del team con sede a Milton Keynes.

La trattativa per il rinnovo del contratto, in ballo ormai da mesi, non è andata a buon fine: "Rispettiamo la decisione di Daniel di lasciare l'Aston Martin Red Bull Racing, gli auguriamo il meglio per il suo futuro. Lo ringraziamo per quanto ha fatto con noi dal 2014. Ora valuteremo le numerose opzioni disponibili e decideremo chi sarà il partner di Verstappen nel 2019", sono le parole di Christian Horner.

Ricciardo, che potrebbe approdare in McLaren o in Renault, solo poche settimane fa si era detto ottimista sul possibile rinnovo, soprattutto dopo che le opzioni Ferrari e Mercedes erano ormai sfumate: "Vi avevo promesso novità prima del summer break, ma non lo so… è complicato.È necessario ancora qualche aggiustamento qui e là, ma credo che tutto andrà per il meglio. Sono sicuro che presto vi faremo sapere qualcosa, anche se non so se sarà nel corso della pausa estiva o direttamente a Spa. La mia priorità è quella di avere una monoposto che mi consenta di diventare campione del mondo, visto che io ho dimostrato di essere pronto. Non è una questione di soldi, anche se è chiaro che voglio essere pagato in maniera appropriata", erano state le sue parole a Speedweek.

"Sarebbe facile pensare che in qualsiasi altra scuderia le cose potrebbero andare meglio. Ma, in realtà, io sto bene qui".

Ricciardo, alla Red Bull dal 2014, con la scuderia austriaca ha vinto 7 Gran Premi, è andato a podio 29 volte e ha ottenuto due pole position.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 13:40