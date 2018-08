Colpo di scena sul futuro di Mario Balotelli

Si è conclusa la strana estate di Mario Balotelli. In scadenza di contratto con il Nizza, l'attaccante bresciano è stato accostato nel corso della sessione estiva di mercato a tanti club italiani, tra i quali il Parma, il Dortmund, il Marsiglia e persino alcune società cinesi. Ma alla fine SuperMario resterà a Nizza, ormai sua città d'adozione dopo due ottime stagioni in Ligue 1.

La svolta è arrivata nella serata di lunedì, quando un comunicato del club rossonero ha chiuso la vicenda: "Balotelli sarà del Nizza in questa stagione. La decisione è presa. Dopo aver a lungo riflettuto. Mario Balotelli ha scelto di soggiornare al Nizza. Il 28enne nazionale italiano ha espresso questo desiderio ai dirigenti nizzardi. L'accordo è stato approvato da tutte le parti lunedì sera", ha annunciato trionfale la società.

"Resa un po' complicata all'inizio dell'estate da un altro club nel sud della Francia, la situazione è tornata alla normalità. Semplice, limpida. Come un tiro di Super Mario", è il pungente riferimento al Marsiglia, il club che più si è avvicinato alla punta azzurra. L'OM aveva trovato un principio d'accordo con Mino Raiola e l'affare sembrava ormai chiuso, ma la trattativa nata oltre un mese fa è sfumata proprio sul traguardo.

I rapporti tra Balotelli e il Nizza erano diventati tesi dopo che il giocatore si era presentato con qualche giorno di ritardo in ritiro, sostenendo di avere il permesso della società: il neo tecnico Vieira l'aveva subito rimbrottato. Sfumato il Marsiglia, SuperMario avrebbe rischiato di passare un anno fuori rosa, svalutandosi così completamente: ora proverà a riconquistare i cuori dei suoi tifosi, ancora inviperiti per il suo comportamento.

A luglio un comunicato degli ultrà nizzardi sembrava infatti chiudere definitivamente a un futuro nel Nizza di Balotelli: "Vogliamo reagire a questo atteggiamento di Balotelli. Vogliamo ricordare a Mario che il popolo di Nizza lo ha accolto come un figlio della città e del club, che è stato amato, acclamato e sostenuto qui come da nessuna parte. E senza dubbio come mai nella sua carriera. Ci sentiamo traditi, un club che lo ha rispettato e rilanciato. La decenza deve essere di rigore. Nessun giocatore, qualsiasi sia il suo status, è al di sopra del club o più importante del club. Quindi Mario, quando si è convocati per un raduno, anche se sai di non restare, si arriva puntuale e si dice addio in maniera educata… invece di scappare come un ladro".

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 21-08-2018 08:00