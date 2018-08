Colpo Gervinho, Faggiano precisa

È stata un’estate di gioia e paura per il Parma. La festa per il ritorno in A è stata macchiata dal processo per il presunto illecito nella partita decisiva contro lo Spezia e l’attesa della sentenza, poi assolutoria, ha condizionato il mercato in entrata, sbloccatosi solo alla fine. Dopo la certezza che la promozione non sarebbe stata toccata, il ds Faggiano ha potuto scatenarsi e alla fine allora i rinforzi per D’Aversa sono arrivati.

Il dirigente crociato ha commentato il lavoro svolto ai microfoni di 'Sky Sport' poco dopo la chiusura della sessione: “Gervinho e Inglese? Bei colpi, ma sono contento anche di Sprocati e mi tengo stretti Ciciretti e Di Gaudio. Poteva andare meglio in particolare nelle uscite, ma il problema delle squadre di B bloccate per i noti motivi ci ha creato problemi, penso che il mercato di B potesse essere allungato".

Faggiano, che ha chiuso in extremis anche la cessione di Da Cruz in prestito allo Spezia, ha poi spiegato la genesi del colpo Gervinho: “Abbiamo pensato potesse essere utile per il nostro gioco, c’abbiamo provato e ci siamo riusciti, ma le cifre non sono quelle che leggo".

SPORTAL.IT | 17-08-2018 20:30