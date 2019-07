Colpo in attacco per il Benevento

Dopo l'arrivo di Oliver Kragl, il Benevento è pronto a chiudere una trattativa utile a rinforzare anche il reparto offensivo in vista della prossima stagione, quella per il trasferimento in Campania dell'attaccante sardo Marco Sau.

L'ex giocatore di Cagliari e Sampdoria, che vanta nel suo palmarès anche una presenza in Nazionale, è pronto quindi a fare le valigie dopo l'ultima stagione iniziata in Sardegna e terminata in Liguria.

Il presidente dei sanniti Vigorito, però, non si ferma qui: oltre a Sau, il Benevento punta anche all'ingaggio di Pasquale Schiattarella, attualmente in forza alla Spal.

SPORTAL.IT | 17-07-2019 21:09