Colpo in extremis della Fiorentina: arriva Agudelo

Colpo in extremis per la Fiorentina di Rocco Commisso. I viola hanno infatti annunciato negli ultimi minuti di trattative del calciomercato di gennaio di aver acquisito dal Genoa il colombiano Kevin Agudelo. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto in base alle sue presenze con la nuova squadra.

"ACF Fiorentina – si legge nella nota ufficiale emessa dai gigliati – comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in base alle presenze, dal Genoa CFC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Andrés Agudelo Ardila. Agudelo, nato a Puerto Caicedo (Colombia) il 14 novembre 1998, nella stagione in corso ha disputato 12 gare con la maglia del Genoa segnando un gol".

SPORTAL.IT | 31-01-2020 20:34