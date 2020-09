Colpo in mediana per il Crotone: ecco Vulic

Ufficializzato Magallan per la difesa, il Crotone non si ferma nella sua campagna acquisti: è ufficiale anche l’acquisto di Milos Vulic.

Centrocampista serbo classe 1996, proviene dalla Stella Rossa da cui è stato prelevato a titolo definitivo. Con i calabresi ha firmato un contratto della durata di tre anni. “Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Stella Rossa a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Milos Vulic”.

Vulic ha vinto due campionati serbi con la squadra attualmente allenata da Dejan Stankovic e nella scorsa stagione ha anche segnato un goal in Champions League contro l’Olympiacos durante la fase a gironi.

Un rinforzo d’esperienza per raggiungere la salvezza al primo colpo dopo il secondo posto nell’ultimo campionato di Serie B, valso la promozione per i ragazzi di Giovanni Stroppa.

A Vulic dovrebbero presto aggiungersi altre due elementi: secondo ‘Sky Sport’ è vicino Denis Dragus, attaccante dello Standard Liegi in procinto di trasferirsi in Italia. E’ praticamente fatta anche per Emmanuel Riviere, rimasto svincolato dopo l’ottima stagione passata al Cosenza: contratto di due anni con opzione per il terzo per il franco-martinicano.

OMNISPORT | 05-09-2020 16:58