Colpo Messina, preso il 36enne Barcos: ex nazionale argentino

Un colpo di mercato per l’FC Messina, che si aggiudica le prestazioni di Hernan Barcos, 36enne attaccante argentino reduce dall’esperienza in Bangladesh con il Bashundhara Kings: c’è l’accordo tra le parti.

Pronto un contratto fino al dicembre 2021 per l’esperto centravanti: secondo ‘Tyc Sports’ la trattativa è ormai ai dettagli e sarà resa ufficiale entro la prossima settimana. Una carriera da giramondo che lo ha visto giocare in Cina, in Ecuador, in Brasile, in Portogallo e in Bangladesh dopo i primi anni al Racing.

Attaccante dotato di grande potenza fisica, con un curriculum di tutto rispetto: nel suo passato anche quattro presenze con la nazionale argentina al fianco di sua maestà Lionel Messi, Gonzalo Higuain e Sergio Aguero. Ora l’ennesima nuova avventura nella Serie D italiana con la più giovane squadra del capoluogo siculo.

OMNISPORT | 26-10-2020 09:50