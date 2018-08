Colpo Napoli a Roma, Ancelotti parte forte

Il Napoli di Ancelotti parte con una vittoria di prestigio in campionato. Gli azzurri si impongono per 2-1 sulla Lazio all'Olimpico grazie alle reti di Milik e Insigne, che rimontano il gol iniziale di Immobile. I partenopei rispondono così immediatamente alla Juventus, che nel tardo pomeriggio aveva cominciato il campionato vincendo a Verona contro il Chievo.

Dopo un avvio in equilibrio, il Napoli prende decisamente le redini della partita e crea i primi pericoli con Insigne e Zielinski. Il vantaggio è però di marca biancoceleste: Acerbi con un lancio lungo sorprende la difesa partenopea, Immobile riceve e con una splendida finta si libera dei centrali, trafiggendo poi Karnezis nel sette.

Gli azzurri continuano a macinare gioco, ma sono poco precisi nelle giocate. Le occasioni però non mancano: al 39' Zielinski colpisce la traversa con un tiro deviato, al 41' Milik si vede annullare un gol per fallo precedente di Koulibaly in area. E al 44' arriva il pareggio della squadra di Ancelotti: Insigne serve Callejon che sul filo del fuorigioco innesca al centro Milik, bravo a trovarsi nel posto giusto e al momento giusto per scaricare in rete il gol dell'1-1.

Ripresa, Napoli dominante nei primi minuti: Milik ci prova dalla distanza, senza successo. Al 59' il sorpasso azzurro: Allan devia quanto basta il traversone di Hysaj per mettere la palla sui piedi di Insigne, che firma il 2-1 tirando sul palo lontano.

Dopo il gol la squadra di Ancelotti controlla sapientemente il pallone, abbassando i ritmi del match e disinnescando la reazione dei biancocelesti. Solo nel finale la squadra di Simone Inzaghi si scuote, e fa soffrire gli ospiti: al 92' Acerbi colpisce il palo sugli sviluppi di un corner.

