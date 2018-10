Colpo nipponico per l'Alè-Cipollini

Dopo Mayuko Hagiwara per il 2018, un ulteriore innesto per Alè-Cipollini arriva dal Sol Levante: nel 2019 la campionessa nazionale nipponica Eri Yonamine vestirà infatti 'YellowFluoOrange', proveniendo dalla Wiggle-High5.

Nata il 25 aprile 1991, è nella categoria Elite dal 2016, dopo un passato anche glorioso nella Mountain Bike dove ha ottenuto diversi titoli nazionali. Su strada ha iniziato tra le Elite nella americana Hagens-Berman fino ad agosto 2016, trasferendosi poi alla formazione francese FDJ, con cui ha ottenuto i primi successi. E' campionessa nazionale giapponese su strada dal 2016 e a crono dal 2015, ha partecipato ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e recentemente ai Mondiali su strada di Innsbruck sia nella cronometro individuale che nella gara in linea: il suo miglior risultato stagionale a livello internazionale è la medaglia d'argento nella prova contro il tempo ai Giochi estivi asiatici svoltisi in Indonesia il 24 agosto.

"Sono felice di poter correre in una squadra competitiva come Alè-Cipollini, insieme ad atlete molto forti. Spero di poter ricambiare la fiducia contribuendo ai successi della squadra, alla quale va il mio ringraziamento per l'opportunità che mi dà" ha detto la nipponica.

SPORTAL.IT | 03-10-2018 13:15