Colpo Reggina: arriva Plizzari in prestito dal Milan

Non può avere spazio nel Milan, vista la titolarità indiscussa di Donnarumma, e non può rimanere in rossonero, vista la necessità di giocare e maturare come portiere. Per questo Alessandro Plizzari è stato ceduto in prestito una terza volta dalla squadra meneghina.

A spuntarla stavolta è stata la Reggina, neo promossa in Serie B e decisa a tornare nella massima serie costruendo una squadra di tutto rispetto per poter affrontare la cadetteria: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Plizzari alla Reggina 1914”.

Plizzari ha già esperienza in Serie B, vista la scorsa annata, appena conclusa, passata al Livorno: retrocessione per i toscani, ma buona stagione per il classe 2000, che ha giocato anche per la Ternana nella stagione 2017/2018, sfortunatamente anche in quel caso conclusasi con la discesa in C.

L’acquisto di Plizzari segue quello di Menez e Lafferty, nonchè la presenza di giocatori esperti come Denis: la formazione calabrese è tornata in Serie B dopo sei anni, mentre la Serie A manca da dodici. Obiettivo, puntare ad essere una delle tante formazioni neopromosse in grado di lottare immediatamente per il grande traguardo.

OMNISPORT | 21-08-2020 19:53