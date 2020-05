Colpo Saugella Monza: Alessia Orro

Il primo, importante tassello della Saugella Monza 2020-2021 guidata da Marco Gaspari è Alessia Orro, un vero e proprio pezzo da novanta del volley italiano e non solo. La palleggiatrice sarda classe ’98, cresciuta nel Club Italia e reduce da tre grandi stagioni a Busto Arsizio, dove ha vinto la CEV Cup 2019, è pronta a vestire la maglia rosablù della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley per le prossime due stagioni.

Orro, da sempre nel giro della nazionale italiana, prima giovanile, con la quale ha vinto nel 2015 il titolo di miglior palleggiatrice del Campionato Europeo Cadette Under 18 e del Campionato del Mondo Cadette Under 18 (medaglia d’oro) ed un oro, sempre nello stesso anno, al Mondiale Juniores Under 20, e successivamente seniores (113 presenze, esordio a Padova il 23 giugno 2015 in un’amichevole contro Big Conference NCAA, 4-0 per l’Italia), rappresentativa con la quale ha conquistato la medaglia d’Argento al World Grand Prix del 2017, il bronzo al Campionato Europeo 2019 e al Montreux Volley Masters 2019, guiderà dunque la cabina di regia della formazione monzese nella sua quinta stagione in Serie A1 femminile, la terza in una competizione europea.

