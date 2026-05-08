Com'è strutturato il Giro d'Italia 2026

La 109a edizione del Giro d’Italia si corre dall’8 al 31 maggio. Le 21 tappe sono distribuite in una crono, 8 di pianura, 7 di media montagna e 5 di alta montagna, con 7 arrivi in salita. Delle grandi corse a tappe 2026, il Giro è quello più lungo e con meno dislivello altimetrico. Come sempre, si corre per 4 maglie. La classifica di quella azzurra si basa sui traguardi Gpm posti in cima a salite impegnative, che regalano punti ai primi che vi transitano. Ci sono 4 categorie di base piu’ una quinta, la “Cima Coppi”, che assegna piu’ punti di tutte. Ma il ciclismo rimane sport di squadra. Ogni formazione è composta da capitani e gregari il cui scopo e’ aiutare i capitani a vincere. I gregari fanno il lavoro sporco, soprattutto alternandosi alla guida del gruppo. Ciò si spiega col fenomeno aerodinamico della scia: quando un ciclista pedala nella scia di un altro, incontra meno resistenza dell’aria, riducendo notevolmente il dispendio energetico. Vediamo le tappe piu’ attese e i favoriti.