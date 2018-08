Coman fuori in lacrime: grave infortunio

Brutto infortunio per Kingsley Coman nella prima giornata della Bundesliga. Al 44' del match vinto dai campioni di Germania per 3-1, l'ex attaccante della Juventus, fino a quel momento tra i migliori in campo, si è fatto male alla caviglia sinistra dopo un intervento scomposto di Schulz.

Il giocatore è uscito dal campo sorretto dallo staff sanitario, in lacrime, senza poter appoggiare il piede a terra. Nelle prossime ore le sue condizioni saranno più chiare, ma la paura è tanta: lo scorso febbraio l'ex bianconero si ruppe i legamenti di quella stessa caviglia.

SPORTAL.IT | 25-08-2018 09:20