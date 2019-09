"Come ci sentiamo noi chemioterapici": lo sfogo di Claudia Lai

Sono passate poche ore dalla pubblicazione della foto che la ritrae rasata, vera, a due mesi dalla decisione di rendere nota la sua malattia – un cancro al seno – e il percorso chemioterapico che da lì a breve avrebbe incominciato, con il coraggio e il sorriso che abbiamo conosciuto e imparato ad capire.

Claudia Lai Nainggolan non smette di regalare fotogrammi della sua quotidianità, tra sedute, momenti di profonda introspezione e esplosioni di gioia come il primo giorno di scuola dell’infanzia per la sua bambina, la piccola Mailey.

Nelle ultime storie, visibili sul suo profilo Instagram attraverso cui mantiene un filo di costante confronto con i suoi followers, Claudia ha scelto della parole misurate ma crude con cui descrive questo periodo buio della sua vita e che è segnato – intensamente, inevitabilmente – dalla lotta contro il cancro, quello che definisce una brutta bestia e che ha condotto lei e il marito Radja a cambiare radicalmente la loro esistenza.

“E più vi leggo e più mi rendo conto che 1 su 10 convive con il mio stesso pensiero… un pensiero che a volte diventa un malessere, che ti porta a fare tanti ragionamenti contorti…svegliarsi al mattino e dire non è un sogno! No!!! Nemmeno oggi è uno stramaledettissimo sogno”, scrive su Instagram, social a cui affida questo sfogo in una delle sue ultime stories. “Andare a letto con questo pensiero fisso, fa male allo stomaco. Diventi apatico, sei stanco ma gli occhi non vogliono dormire… – aggiunge Claudia – poi finalmente il sonno… e i dolori e poi di nuovo il sonno. Questo è il breve riassunto di come noi chemioterapici ci sentiamo dentro”.

Da Milano, dove erano approdati appena un anno fa nell’ambito dell’operazione che aveva poi portato Nicolò Zaniolo a Roma, si sono trasferiti a Cagliari per questioni di calcio e soprattutto di cuore.

Qui Claudia e le sue bambine hanno ripreso da dove avevano lasciato. Da quella famiglia allargata agli amici più cari, a cui la Lai dedica largo spazio anche sui social, ribadendo il grande attaccamento alla città sarda, alle sue origini e a quella felicità delle piccole cose che trapela, nonostante e contro il cancro.

