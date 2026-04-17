Come dovrebbe funzionare la Nba Europe

La Nba Europe è un progetto della lega cestistica Usa: creare in Europa una lega composta da club di città con grandi bacini d’utenza. Da anni il basket europeo è suddiviso tra due entita’ rivali, Eca e Fiba, che organizzano competizioni differenti. La Fiba è stata scelta dall’inizio come partner principale; l’Eca, inizialmente ostile, ha poi aperto a una possibile collaborazione, e in seguito anche la Nba ha parlato di possibile triangolazione. Se però alla fine si dovessero avere leghe concorrenti, alcuni top club potrebbero scegliere il nuovo progetto abbandonando l’Eca; e altri rimanervi rifiutando l’opzione americana. Nei piani c’è comunque la convivenza tra club esistenti, nuove franchigie, e top club calcistici disposti a creare una sezione basket. Si prevede una lega semi-aperta a 16 squadre, 12 di cui saranno franchigie permanenti di 12 città già stabilite. Nba e Fiba ne affideranno la creazione agli imprenditori giudicati più affidabili. Rimangono però alcune zone d’ombra.