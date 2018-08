Come essere il migliore a Fifa 18 in attesa di Fifa 19

Manca ancora poco più d’un mese all’uscita di Fifa 19 e, stando alle premesse, quella preparata da EA Sports è una delle edizioni più innovative e stupefacenti dell’intera seria. Tuttavia, per ingannare l’attesa e mantenere alto il ritmo d’allenamento, in tanti continuano a giocare al titolo dell’anno scorso. Ecco quindi qualche trucchetto su come essere il migliore a Fifa 18.

Come essere il migliore a Fifa 18? Capendo l’intelligenza artificiale!

Innanzitutto c’è da sapere che il gioco ha come punto di forza l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, applicata soprattutto ai movimenti dei giocatori in campo. Gli avversari, pertanto, prendono di volta in volta le opportune contromisure al nostro stile di gioco. Ecco che, quindi, il primo consiglio è quello di non seguire il medesimo schema nelle partite, ma di variare di tutto: tattiche, formazione e il modo di giocare.

Il secondo consiglio – che però è estendibile anche a Fifa 19 – è quello di fare quanta più pratica possibile. E, soprattutto, sfidare anche i giocatori più forti. Contro alcuni è quasi impossibile spuntarla, ma già il fatto di tentare una partita porta ad imparare qualcosa. È dai migliori che è possibile prendere ispirazione in fatto di stile di gioco e metodo di conduzione della partita.

Venendo invece ad un consiglio più squisitamente pratico, in partita è importante non forzare i tempi. Cercare di costruire un’azione pericolosa in quattro e quattr’otto può essere controproducente. L’intelligenza artificiale, infatti, capirà subito dove vogliamo andare a parare, fermandoci irrimediabilmente. Meglio quindi orientarsi sul mantenimento del possesso palla, cercando di fare molti passaggi e consolidare il proprio dominio in campo.

Infine, un grave errore commesso da molti principianti è quello di concentrarsi solo ed esclusivamente sulla fase di attacco. Al contrario, è importante impostare una difesa aggressiva. Fare un buon uso della scivolata e puntare sulle ripartenze può essere spesso una mossa vincente. Attenzione anche alle caratteristiche individuali degli uomini in campo: studiarle per bene permette di sfruttarle al meglio.

HF4 | 22-08-2018 08:30