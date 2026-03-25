Come finisce Italia-Irlanda del Nord? Vota il sondaggio

Spareggio Mondiali: la Nazionale di Gattuso affronta l'Irlanda del Nord in una partita da dentro-fuori. Come finirà secondo te?

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Prima partita degli spareggi per le Qualificazioni Mondiali per l’Italia. A Bergamo gli Azzurri di Gattuso devono vedersela con l’Irlanda del Nord. L’avversario rievoca ai pessimisti ricordi non esaltanti, ma sulla carta è tra i meno peggio che potessero essere sorteggiati essendo 69° nel ranking Fifa, mentre l’Italia è 13a. Inutile nascondere che la Nazionale italiana abbia tutto da perdere proprio perché parte con i favori del pronostico e con l’incubo degli altri due spareggi finiti male. Se poi ci si aggiunge la qualità non proprio eccelsa della rosa, la partita non sarà comunque una passeggiata. L’Irlanda del Nord farà invece il suo match da squadra anglosassone che non ha niente da perdere: cercherà di innervosire in ogni modo gli Azzurri, tenterà di sfruttare i calci piazzati e le situazioni sporche, metterà tantissimo agonismo in campo come fanno tutte le formazioni che vogliono ottenere un risultato storico. Inutile sperare che entri in campo con timore reverenziale, che si faccia impressionare dalla maglia azzurra e dalle 4 stelle ricamate perché ormai queste cose non impressionano più nessuno men che meno i giocatori di una squadra scorbutica come l’Irlanda del Nord. Servirà quindi una prova di grande determinazione, di grinta d’altri tempi e di attaccamento alla maglia come a parole dicono sempre di avere quelli che vanno in campo. Una partita alla Gattuso per capirci. Come finirà secondo te? Vota il nostro sondaggio.

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