Come i Beatles: il post di Ziliani scatena i tifosi milanesi

È un grande sabato per gli amanti del calcio. Due sfide entusiasmanti in programma, due confronti diretti tra formazioni accreditate per giocare un ruolo importante in classifica. Il match del San Paolo tra Napoli e Atalanta e il derby di San Siro tra Inter e Milan promettono di calamitare le attenzioni di milioni di appassionati in tutto il mondo. Eppure, in prima serata c’è un’altra partita in programma. E anche questo diventa motivo di ironie e di polemiche per Paolo Ziliani.

L’attesissima Crotone-Juventus

Già, perché in genere i piatti forti si riservano a fine pasto. Invece, a conclusione dell’abbuffata pallonara, oggi la Lega Serie A ha scelto un altro confronto. “Un po’ come Peppino Di Capri, i New Dada e Guidone e gli Amici – twitta il giornalista – introdussero come gruppi spalla, nell’indifferenza dei più, i Beatles nella tournée italiana del 65, oggi Napoli-Atalanta (h. 15) e Inter-Milan (18) saranno i gruppi spalla dell’attesissima Crotone-Juventus (20:45)”.

Il Tweet di Ziliani su Dragus

Non è finita, perché c’è anche la notizia di un positivo al Covid-19 tra le fila dei calabresi: Dragus. Anche in questo caso, l’ironia di Ziliani è tagliente: “Allertato il giudice sportivo Mastrandrea: se il Crotone dovesse presentarsi in campo a dispetto di un eventuale divieto della ASL locale, si pensa a uno 0-3 e a un punto di penalizzazione per mancato rispetto dei protocolli statali”.

Le reazioni dei tifosi

“Vuoi mettere i Beatles con Di Capri? Complimenti per il parallelismo”, plaude Salvatore. “Giustamente oggi derby di Calabria alle 20:45 e il derby di Milano, un filino più attraente alle 18, ma giusto un filino eeee…Tutto apposto”, si lamenta Fabrizio. “Il derby di Calabria merita questa vetrina”, aggiunge Daniele. Marco invece fa una profezia su Crotone-Juventus: “Giocheranno regolarmente e tra qualche giorno mezza Juve e mezzo Crotone saranno positivi, ma saranno tutti soddisfatti perché il protocollo è stato applicato alla lettera”. Infine Antonio: “Sono indignato, come svendere un campionato”.

SPORTEVAI | 17-10-2020 10:06