“Come Leao”: il Milan si gioca l’ultima carta per Maignan, ora il rinnovo è possibile  

Il d.s. Tare incontrerà questa settimana l’agente del portiere per discutere il prolungamento di contratto: l’idea è di pareggiare l’ingaggio da top del portoghese

La storia tra il Milan e Mike Maignan non è ancora finita: l’addio a parametro zero del portiere sembrava certo, ma nelle ultime settimane la situazione è cambiata e il d.s. Igli Tare potrebbe riuscire a strappare l’ok sul rinnovo al portiere. Un ingaggio “alla Leao” la chiave per il sì.

Di questi tempi, un anno fa, il Milan e Mike Maignan toccavano il punto più basso della loro relazione. A gennaio 2025 già si parlava di rinnovo per il portiere, il cui contratto scadrà nel prossimo giugno, ma la trattativa si arenò dopo il no del giocatore alla proposta rossonera, ancorata ai 4 milioni di euro di stipendio. Maignan si ritenne offeso e decise di cambiare aria, cosa che poi non è avvenuta a giugno per l’intervento di Massimiliano Allegri, che ha convinto il francese a sposare il nuovo progetto tecnico del Milan.

Da allora, però, la questione rinnovo è rimasta in sospeso. A Maignan si sono interessati alcuni top club europei – Chelsea e Bayern Monaco su tutti – ma nessuno ha finora compiuto un passo decisivo per ottenere il sì del portiere e ingaggiarlo a parametro zero per la prossima stagione. Nel frattempo, l’ex Lille è tornato ai massimi livelli di rendimento, contribuendo con le sue parate a tenere il Milan in corsa per lo scudetto. E proprio le prestazioni offerte tra i pali da Maignan hanno spinto il Milan a cambiare strategia.

Il d.s. Igli Tare è deciso a ottenere il rinnovo di contratto del portiere, anche accontentando – almeno in parte – le sue richieste riguardo all’ingaggio. Maignan aveva chiesto uno stipendio da top assoluto, sugli 8 milioni di euro, una cifra alla quale la nuova proposta del Milan potrebbe avvicinarsi. Tare, infatti, incontrerà questa settimana l’agente di Maignan, al quale presenterà una nuova e ricca offerta.

Nei piani del d.s. rossonero c’è infatti un contratto “alla Leao”: il Milan è intenzionato a vincolare Maignan fino al 2029 con un ingaggio da 5 milioni di euro l’anno più bonus facilmente raggiungibili per arrivare a un totale di 7 milioni. Un contratto da vero top player, che porterebbe il portiere ad essere il giocatore più pagato del Milan dopo Leao. Il forte legame con Allegri e la prospettiva di costruire una squadra sempre più competitiva potrebbero essere gli altri elementi in grado di spingere Maignan al fatidico sì.