Come reagirà San Siro al ritorno di Bonucci?

Si sciacquerà la bocca o accetterà i fischi del suo ex pubblico? Milan-Juve è la notte di Higuain, certo, il grande ex che vorrà far pentire la Vecchia Signora di averlo sbolognato senza farsi troppi problemi ma anche quella di Leo Bonucci, che ha rifatto il cammino inverso lasciando il Milan per tornare alla casa-madre Juve dopo un solo anno. San Siro è pronta a osannare il Pipita e a fischiare Bonucci, l’emblema del fallimento della scorsa stagione. Il suo acquisto era stato il fiore all’occhiello di una campagna sul mercato da oltre 200 milioni. Finì come finì, fuori dalla zona Champions e col pentimento di Bonucci (“ho capito che era stata una scelta sbagliata lasciare la Juve per il Milan, ho capito che l’istinto ci fa fare scelte errate”). Da capitano rossonero a nemico numero uno in pochi mesi, come reagirà il Meazza domani sera? È durato il tempo di un amen l’amore tra la Milano rossonera e Bonucci: 51 presenze e 2 gol, di cui uno proprio alla Juve.

DA EROE A TRADITORE – Il difensore che doveva spostare gli equilibri è passato dall’essere eroe a traditore ripudiato e per lui lo stadio domani sarà un’arena. Il caso vuole che capiti proprio pochi giorni dopo la vicenda-Mourinho, con le provocazioni dello Special One alla tifoseria bianconera che lo insultava e dopo tutte le reazioni che sono arrivate al riguardo, tra chi – come Ancelotti – ha difeso il portoghese chiedendo più rispetto da parte del pubblico e chi ha attaccato duramente Mou per lo sfogo plateale. Difficile pensare che Bonucci possa comportarsi come Mourinho ma intanto stanno iniziando a circolare via social appelli alla calma. Giampiero Mughini ha perdonato il difensore per l’esultanza dello scorso anno (il celebre gesto di sciacquarsi la bocca): “Esultanza #Bonucci contro la Juve lecita, non c’è offesa, non c’è aggressione. All’epoca lui giocava nel Milan ed era giusto così”.

LA PROPOSTA – A Tutti convocati hanno provato a dare un’idea: “Faccio proposta: #Bonucci entri a San Siro abbracciato a Gattuso mentre verrà sotterrato da fischi e insulti. Cerchiamo qualcuno che in Italia faccia come Piquè che zittisce chi offende gli avversari”. Una soluzione che è piaciuta all’ex dirigente della nazionale italiana, Antonello Valentini: “Mi sembra una buona idea. Conoscendo RINO non si sottrarrebbe. Aggiungo : sua #Bonucci ad “andare incontro” al pubblico battendogli le mani e cercando implicitamente la comprensione dei tifosi”. Ora non resta che attendere che succederà in campo.

SPORTEVAI | 10-11-2018 11:48