Come ripartirà il Napoli senza Koulibaly

Kalidou Koulibaly non sarà a disposizione di Carlo Ancelotti nel match di campionato del Napoli contro la Lazio. E, a margine delle tante polemiche per la decisione del Collegio Arbitrale, ora il tecnico dei partenopei dovrà far fronte anche a qualche evidente problema di formazione.

Oltre al difensore senegalese, infatti, Ancelotti non potrà fare affidamento neppure su Chiriches, Hamsik e nemmeno su Allan e Insigne, a loro volta squalificati. La vera emergenza sarà però in difesa, dove l'unico centrale disponibile e in buone condizioni fisiche è Maksimovic.

Ecco perché Ancelotti farà tutto il possibile per recuperare Raul Albiol, che pure non è al meglio, e schierarlo al fianco del nazionale serbo. L'unica alternativa plausibile conduce a Sebastiano Luperto, che sarebbe quindi lanciato da titolare in una partita decisamente complessa. Ai lati dei centrali dovrebbero invece essere proposti uno tra Malcuit e Hysaj a destra e Malcuit a sinistra. In avanti dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Dries Mertens, rilanciato al fianco di Milik.

