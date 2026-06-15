Come sarà la Serie B 2026-2027: squadre, date e scadenze

Mentre le società affrontano i primi adempimenti burocratici ed economici dell’estate, la macchina organizzativa della nuova stagione sta già scaldando i motori. Come sarà strutturata, quindi, la Serie B 2026-2027? Quali saranno le date chiave del calendario e come si sta delineando la griglia delle partecipanti? Proviamo a fare una panoramica generale per capire cosa ci attende.

Le squadre della B 2026/2027

La prossima stagione in Serie B saranno presenti una ventina di squadre. L’ultima squadra a unirsi al carrozzone è stata l’Ascoli, che ha battuto l’Union Brescia in finale playoff, che si è aggiunta alle già promosse Benevento, Arezzo e Vicenza. Dalla Serie A, invece, sono scese Cremonese, Pisa e Verona. Le altre compagini presenti sono le stesse della passata stagione, tolte lo Spezia, il Pescara, la Reggiana e il Bari classificatesi nei bassi fondi o finite nel vortice dei playoff. Un quadro nazionale relativamente omogeneo, con un’ottima distribuzione tra le tre aree geografiche del paese e una tendenziale presenza maggiore nella zona settentrionale dello Stivale.

Il calendario



Ma quali saranno le date di inizio e fine campionato? La Lega non ha ancora ufficializzato il giorno in cui verrà presentato il calendario con tutte le 38 giornate, benché probabilmente sarà a fine luglio, replicando quanto avvenuto lo scorso anno – con Palazzo Te di Mantova scelto come suggestiva location protagonista. Possiamo però già confermare gli estremi temporali in cui si disputerà la regular season: fischio d’inizio sabato 22 agosto 2026 e fine corsa venerdì 14 maggio 2027.

Le novità più importanti riguarderanno le soste dedicate alle nazionali, con la prima finestra più lunga rispetto al passato: il campionato si fermerà nei weekend del 27 settembre e 4 ottobre 2026, con due fine settimana consecutivi senza partite. La scelta è legata al nuovo format della UEFA Nations League e permetterà di concentrare un maggior numero di incontri delle selezioni nazionali nello stesso periodo. Le altre due pause della stagione sono previste nei weekend del 15 novembre 2026 e del 28 marzo 2027.

I turni infrasettimanali saranno invece cinque; il primo martedì 30 settembre, quindi il 28 ottobre, il 10 febbraio, il 3 marzo e il 17 marzo. Si giocherà il boxing day il 26/27 dicembre e anche il giorno di Pasquetta. Confermate le modalità di promozione e retrocessione attraverso la formula dei playoff e playout con le medesime modalità attualmente in vigore.

Scadenze importanti

Il 16 giugno è la data X, utile a perfezionare le iscrizioni e risolvere tutto il quadro burocratico-normativo. A pochi giorni dalla data di cui sopra, ci sono alcune situazioni che preoccupano tifosi, addetti ai lavori e organi federali. In base a recenti notizie pubblicate – e indiscrezioni varie – sarebbero infatti sei le società monitorate per problematiche afferenti a questioni economiche, societarie e organizzative.

La situazione più delicata è quella stabiese, con le Vespe che sarebbero in una nube di incertezza per quanto concerne l’assetto societario (e un intervento diretto, proprio in queste ore, da parte del Tribunale di Napoli). Sotto la lente di ingrandimento sono però finite anche il Cesena (mancano ancora alcuni pagamenti dagli Stati Uniti, ma sono in via di definizione), la Sampdoria (difficoltà economiche e governance incerte), Empoli (alle prese con una delicata fase legata alla cessione delle quote di maggioranza del club), Verona (tra indebitamento e una necessaria gestione oculata delle risorse economiche) e Cremonese (che ha aperto a nuovi investitori per rafforzare il progetto sportivo e riflettere sul futuro societario).

Va comunque sottolineato che criticità e monitoraggi non equivalgono automaticamente a esclusioni dal campionato; tuttavia le “sorprese” e i capovolgimenti di scenario potrebbero essere appena incominciati.