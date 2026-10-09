Come si assegna il Pallone d’Oro

Il Pallone d'Oro, il trofeo individuale più ambito nel calcio, compie settant'anni.

Il Pallone d’Oro, il trofeo individuale più ambito nel calcio, compie settant’anni. Istituito nel 1956 da France Football, ogni anno incorona il miglior calciatore e la miglior calciatrice dell’ultima stagione, competizioni estive incluse. Nato per i soli giocatori europei di club europei, nel ’95 viene esteso a tutti i giocatori di club europei; dal 2007 è aperto a tutti. La procedura è la stessa per uomini e donne. I candidati vengono limitati a una lista di trenta nomi da un comitato di esperti, in maggioranza la redazione di France Football. La votazione definitiva è eseguita da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, ciascuno dei quali seleziona dieci giocatori dalla lista iniziale dei trenta e li ordina assegnando dei punti. Chi ottiene più punti totali vince il Pallone d’Oro. II giudizio si basa su tre criteri decisivi, ordinati per importanza.