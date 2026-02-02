Come sono organizzate le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La video scheda

Un spiegazione semplice e chiara con tutti i numeri e le informazioni utili per sapere tutto delle Olimpiadi italiane

Dal 6 al 22 febbraio l’Italia ospita i XXV Giochi olimpici invernali. Si tratta delle Olimpiadi “diffuse” piu’ estese di sempre, distribuite in un’area di oltre 22.000 kmq. Le sedi di gara sono 7, pronte a ospitare 16 discipline. Il Milano Ice Park include due impianti per pattinaggio di velocita’ e hockey, che sara’ di scena anche alla nuova Arena Santa Giulia. All’Ice Skating Arena si disputano pattinaggio di figura e short track. A Cortina, il glorioso stadio del ghiaccio dei Giochi ’56 ospita il curling, mentre la nuova pista di bob, slittino e skeleton sorge sullo stesso tracciato di 70 anni fa. Al Tofane Skiing Centre si tengono le gare di sci alpino femminile, mentre quelle di campo maschile sono in programma sulla Stelvio di Bormio, teatro anche del debutto olimpico dello sci alpinismo. Livigno ospita le prove di snowboard e freestyle. Salto con gli sci e combinata nordica sono di scena a Predazzo; lo sci di fondo, a Tesero. La Biathlon Arena di Anterselva e’ la casa del biathlon

VIRGILIO SPORT