Venti giorni senza la A sono una novità assoluta per far spazio alle nazionali, è l'occasione per gustarsi altri sport. L'alternativa è la full immersion nella Nations League

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Venti giorni senza fantacalcio, senza partite di serie A e serie B, senza scommesse sulle gare, senza le polemiche sul Var che non è intervenuto, sul rigore non visto e sul rosso ignorato. Venti giorni di vuoto per chi in questo periodo è da sempre abituato a godersi il lunghissimo weekend del nostro campiionato, una maxisosta per dar spazio alle finestre Uefa e Fifa con gli impegni in serie delle nazionali mai vista prima. Accorpate le soste autunnali del passato in un unico slot, per la gioia dei ct – che per la prima volta possono lavorare per tre settimane con il loro gruppo – e la disperazione di chi inizia presto a sentirsi in astinenza da torneo per club. Come sopravvivere? Ecco un vademecum semiserio.

Spazio agli altri sport, ci sono i motori

Può essere ad esempio l’occasione giusta per gustarsi meglio gli altri sport, senza sovrapposizioni. In particolare il weekend è ricco di appuntamenti con i motori e a tutte le ore. I nottambuli potranno seguire sin da domani il Gp del Giappone della Motogp da Motegi: dalle 3.45 le prime libere domani, dalle 3.10 le seconde libere e dalle 3.50 le qualifiche e alle 8 la Sprint sabato e domenica alle 7 i 24 giri della gara. Orari anomali anche per il Gp di F1 da Sepang, prime libere dalle 6.30, fp2 dalle 10 domani, fp3 dalle 6.30 e qualifiche dalle 10 sabato e gara domenica alle 9.

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Anche senza Sinner, con il countdown per il suo ritorno in campo già partito, non mancano appuntamenti interessanti di tennis, come l’Atp Tokyo e il Wta di Pechino con un parterre da non sottovalutare.

Le emozioni della Nations League

Chi proprio non riesce a staccarsi dal calcio può fare una full immersion nelle gare di Nations League che ci accompagneranno fino a martedì 6 ottobre. Non solo l’Italia di Mancini, che giocherà venerdì in Francia e lunedì ospiterà la Turchia, il programma prevede sfide per tutti i gusti con tanti “italiani” o ex “italiani in campo”. Sabato ad esempio potreste piazzarvi sul divano alle 18 per godervi Croazia-Inghilterra e rialzarvi dopo le 22.30 quando finirà Spagna-Repubblica Ceca, domenica c’è l’imbarazzo della scelta in serata tra Portogallo-Norvegia e Olanda-Serbia. Chi invece preferisce staccare con lo sport si può consolare col ritorno dei varietà: sabato riprendono “Ballando con le stelle” su Rai1 e “Tu sì que vales” suCanale 5.

Sabato 9 torna la A

La sosta di A è poi sempre l’occasione giusta per dedicarsi a quelle scampagnate con la famiglia sempre rinviate, ai pranzi con i suoceri senza dover scappare prima del dolce, o alle ultime giornate in spiaggia confidando in ottobrate favorevoli. Non ce la fate lo stesso? Tranquilli, ta una settimana già si ricomincia. L’antipasto sabato con Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone, il piatto forte domenica 10 ottobre: si parte alle 12.30 con Como-Roma e si chiude prima con Sassuolo-Milan alle 18 e poi con Cagliari-Juve alle 20.45 con due ghiotti posticipi al lunedì: Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.