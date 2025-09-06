Come sta Sinner: l'allarme per l'infortunio all'addome, l'intervento del fisio e la finale contro Alcaraz

Alla fine del secondo set contro Auger-Aliassime Jannik ha chiesto un medical time out: cosa è successo e quali sono le sue condizioni in vista dell'ultimo atto degli US Open.

Il set perso, la smorfia di dolore e la richiesta di intervento del fisio, per un medical time out. È stato questo il momento più difficile della semifinale degli US Open per Jannik Sinner. Forse l’unica fase della sfida contro Felix Auger-Aliassime in cui l’approdo del numero 1 alla finale è sembrato veramente a rischio. Ma cosa è successo al termine del secondo parziale? Perché Sinner ha chiesto l’intervento del fisio, indicando chiaramente l’addome? E quali sono le sue condizioni ora, alla vigilia della finale delle finali contro Carlos Alcaraz, in cui c’è in palio tutto: il titolo Slam, la vetta della classifica ATP e due milioni e mezzo di dollari?

Sinner e l’intervento del fisio durante la semifinale

Prima del medical time out Sinner ha avuto difficoltà a battere con la consueta potenza ed efficacia, colpa di un fastidio agli addominali che l’ha indotto a richiedere assistenza da parte del suo team. L’intervento del fisioterapista sembra abbia avuto un effetto salvifico, visto che da quel momento in poi Jannik ha ricominciato a sparacchiare al servizio in modo impeccabile. E così dopo il 6-1 3-6 che aveva caratterizzato i primi due set, il fenomeno italiano ha ripreso la sua marcia trionfale chiudendo i conti sul punteggio di 6-3 6-4. Solo uno spavento, dunque? Sarà al top per il match più atteso, in programma domenica alle 20?

Le condizioni di Jannik prima della finale degli US Open

A rassicurare sul suo stato di forma ci ha pensato Sinner stesso. “Nel secondo set ho sentito qualcosa dopo un servizio, un fastidio che mi impediva di battere bene. La situazione è migliorata dopo l’intervento del fisioterapista, ho provato anche a servire un po’ più veloce e ci sono riuscito. Spero che il problema che ho avuto non sia nulla di serio, dopo sono riuscito a servire bene, quindi non ci sono scuse. Direi che non si tratta di nulla di preoccupante“. Parole che fanno tirare un sospiro di sollievo ai fan. Tutti ricordano, infatti, le condizioni difficili di Jannik in occasione della recente finale del Masters 1000 di Cincinnati, sempre contro Alcaraz.

Sinner, parla Vagnozzi: il punto sul fastidio all’addome

Anche il coach del fuoriclasse altoatesino, Simone Vagnozzi, ha detto la sua sul piccolo (e già superato) infortunio di Sinner nel corso della semifinale contro Auger-Aliassime. Interpellato da Supertennis, emittente che trasmetterà la finale in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre, l’allenatore marchigiano ha chiarito che “Jannik ha avuto solo un po’ di fastidio all’addominale a un certo punto del match, dopo il trattamento col fisioterapista tutto sembra essergli passato. Quando è rientrato in campo, nei primi game non sapeva bene come stava, quindi non ha forzato. Poi ha iniziato a spingere e il servizio è andato sempre meglio. Credo che sia tutto tranquillo per la finale“.