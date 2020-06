Commisso: "Anche Iachini ha avuto il Coronavirus"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso tramite un'intevista pubblicata dai canali ufficiali del club viola ha rivelato che il tecnico Beppe Iachini ha contratto il Coronavirus negli scorsi mesi: "Anche il nostro allenatore è stato malato in questi mesi, non lo sapevo, ha tutto il mio supporto".

Il magnate italoamericano è restato però vago sul futuro del suo allenatore, che potrebbe non essere confermato a fine stagione: "Bisogna vedere cosa succederà in questo finale di campionato, Iachini mi ha ben impressionato finora, ha fatto un buon lavoro, ma adesso a lui e ai giocatori dico di concentrarsi sulle prossime gare, faccio gli scongiuri ma non devono esserci brutti scherzi, dobbiamo restare in Serie A dopodiché progetteremo il rilancio per la futura stagione".

SPORTAL.IT | 06-06-2020 17:28