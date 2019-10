Commisso-Chiesa, incontro a carte scoperte

Rocco Commisso torna a Firenze con un'agenda fittissima: tra le altre cose, il presidente della Fiorentina incontrerà il sindaco Dario Nardella per la questione stadio, effettuerà altri meeting per il nuovo centro sportivo e parlerà con Barone e Pradé per delinare la strategia del mercato invernale.

Una delle priorità sarà però quella di affrontare con Federico Chiesa e il suo entourage la questione del rinnovo del contratto. Secondo il Corriere dello Sport il patron viola non vuole più attendere e vorrebbe affrettare i tempi: Commisso vuole fare di Chiesa il perno della Fiorentina del futuro e nei prossimi giorni l'imprenditore italiano incontrerà il ragazzo per esporgli il suo progetto e per ascoltare la sua risposta. Le carte vanno scoperte una volta per tutte.

SPORTAL.IT | 25-10-2019 09:44