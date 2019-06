Commisso: "Chiesa resterà qui"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ai microfoni di Sky ha parlato del futuro di Federico Chiesa: "Non ho parlato con il suo entourage, ho visto la partita dell'Italia U21 e lui ha segnato un grande gol. Vediamo se riuscirà a qualificarsi alle semifinali. Percentuali che Federico resti a Firenze? Se non ci sono cose che non so, lui resterà almeno per un altro anno. È cresciuto a Firenze, i suoi genitori vivono qui e amano la Fiorentina".

Sul ritorno di Borja Valero: "Per ora non so niente. Montella, Pradè e Barone si occuperanno della costruzione della squadra. Parlerò con loro e sarò aggiornato".

Il possibile arrivo di Batistuta come dirigente: "Vediamo se parleremo ancora, lo vogliamo avere in società, ci ho parlato a Firenze. È una stella della Fiorentina, alle condizioni giuste si farà".

SPORTAL.IT | 23-06-2019 13:10