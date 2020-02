Commisso: "Chiesa via? Non si sa"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in un'intervista a Dazn parla di Federico Chiesa: "Parte a giugno? Non si sa. Ho mantenuto la mia promessa, la scorsa estate, non l’ho lasciato andare via. E poi non ho sentito mai, venire da me, a dirmi che c’era una richiesta per Chiesa. Si vedrà…".

Sul mercato: "Sono venuto ad imparare, l’ho detto subito. Presi Pradé, ho riconfermato Montella. Abbiamo lavorato per fare una squadra bella, poi ci sono stati dei disastri. Si è fatto male Ribery. Le cose non sono andate. Abbiamo dovuto cambiare, con il nuovo allenatore".

SPORTAL.IT | 24-02-2020 14:20