Commisso ha deciso il futuro di Montella

Vincenzo Montella verso la conferma sulla panchina della Fiorentina. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il neo patron Rocco Commisso ha parlato a lungo al telefono con l'allenatore della Viola, attualmente in vacanza in Bhutan, comunicandogli che conta su di lui per ripartire e promettendogli pieno supporto sul mercato.

Fondamentali nella decisione di Commisso i pareri di Giancarlo Antognoni e di Diego e Andrea Della Valle. Montella ha un contratto fino al 2021.

Sempre da Firenze arrivano però indiscrezioni su un presunto blitz dell'allenatore del Sassuolo De Zerbi, lo riporta la Nazione. Il tecnico è legato ai neroverdi fino al 2020, e ha una clausola di rescissione da tre milioni di euro. In caso l'ex Aeroplanino non venisse confermato, è lui in pole per la successione.

