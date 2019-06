Commisso manda un messaggio a Montella

Nella prima intervista concessa alla stampa italiana come nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso ha mandato un messaggio ben preciso a Vincenzo Montella, e di conseguenza anche alla tifoseria.

Parlando a 'La Gazzetta dello Sport', l’imprenditore italo-americano non si è sottratto alle domande sul futuro del tecnico napoletano, tutt’altro che certo di restare sulla panchina viola a dispetto di un contratto in essere per altri due anni: “A me non piace licenziare i dipendenti. Ho un curriculum lunghissimo di fedeltà ai miei impiegati, ma il calcio è ovviamente un mondo completamente diverso da quello degli affari. E qualche volta sei costretto a sacrificare qualcuno".

Parole che non lasciano tranquillo Montella, mentre ai tifosi Commisso fa questa richiesta: “I tifosi devono darmi tempo. Sono un uomo che non promette mai ciò che non può mantenere. Non l'ho mai fatto in tutta la mia vita. Ho la Fiorentina nel cuore da tanto, è dal 2016 che la volevo”.



SPORTAL.IT | 06-06-2019 20:30