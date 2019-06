Commisso, porta in faccia alla Juventus per Chiesa

Nuovo avvertimento di Rocco Commisso alla Juventus, pretendente principale di Federico Chiesa per la prossima stagione. Il neo proprietario della Fiorentina in un’intervista al Corriere dello Sport ha dichiarato: “Non vendo Chiesa neanche per 100 milioni. Ora deve stare tranquillo e giocherà gli Europei, poi lo incontrerò”. L’idea è tenerlo per almeno un altro anno: “Non abbiamo bisogno di soldi”.

Brusca frenata invece per il ritorno di Gabriel Batistuta. Il piano di Barone è quello di affidargli una carica da ambasciatore viola nel mondo, ma l’ex bomber vuole un ruolo più operativo.

SPORTAL.IT | 18-06-2019 07:58