Commisso racconta la sua prima volta

Rocco Commisso non nasconde la sua grande emozione per il debutto in serie A della sua Fiorentina, parlando ai microfoni di 'Sky Sport' in occasione della sfida casalinga contro il Napoli.

"Sto tremando, troppo grandi queste emozioni – ha ammesso il patron viola -. Prima volta qui in Italia a vedere una partita della mia squadra. Siamo tutti nervosi, non per il risultato, ma per quello che sta succedendo. Mi vogliono in curva, mi chiedono selfie, ne avrò già fatti cinquecento. Io sto invecchiando, ma tutto questo è bello".

E Commisso ha ammesso di essere rimasto sorpreso da questo entusiasmo, che non si aspettava a questi livelli: "No, mai. Mi ha emozionato, quando sono entrato nello stadio. Sono stato negli stadi ad applaudire i miei campioni, i nostri giocatori della Nazionale, questa è stata la prima volta che sono venuti per me, alla mia età. Ha toccato il cuore".

SPORTAL.IT | 24-08-2019 22:05