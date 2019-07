Commisso resta vago su Chiesa

La Fiorentina è in tournée negli Stati Uniti per l'International Champions Cup e dopo la brutta sconfitta contro l'Arsenal si prepara ad affrontare il Benfica. In casa viola tiene però banco il mercato, non solo per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa.

Intervistato dagli States, il presidente viola Rocco Commisso ha però dribblato la tematica: “Per i nuovi acquisti dovete parlare con Joe Barone e Pradé, io so fino ad un certo punto. La situazione di Chiesa? La definiremo presto".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 21-07-2019 23:05