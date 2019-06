Commisso: "Su Montella fake news"

Il nuovo patron della Fiorentina Rocco Commisso ha smentito di aver confermato Vincenzo Montella: "Qualcuno ha scritto che l’ho riconfermato: fake news. Lo voglio vedere", le parole riportata da La Nazione.

"Antognoni? È un mito, non capisco come mai una bandiera come lui sia stata lontana dalla Fiorentina per tanti anni". Su Chiesa ribadisce: "Farò di tutto per tenerlo almeno un anno. Proprio in questo momento stiamo decidendo il futuro di Veretout, forse è meglio venderlo. Ci saranno degli annunci in questa settimana, a parte quello di Corvino".

12-06-2019