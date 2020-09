Commisso: "Viene meno l'entusiasmo"

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato del nuovo stadio in conferenza stampa: “Non c’è riconoscenza nel mio lavoro, nessuno a Firenze ha speso come me per la Fiorentina. Le cose devono prendere la via giusta, per regalare alla città un nuovo impianto. Dalla parte della politica e del comune servirebbe un aiuto, io non voglio i soldi del comune, ma non mi vengano a dire come fare. Io vi giuro che i turisti arriveranno a vedere il nuovo stadio Franchi, mentre oggi non viene nessuno a vedere le scale elicoidali”.

Il numero uno dei viola avvisa: “Farmi perdere tempo e di mettermi i bastoni tra le ruote, rischia di farmi passare l’entusiasmo. Io voglio fare una cosa veloce, per regalare alla città qualcosa di bello quando ancora sono vivo. Mia moglie mi dice sempre che si deve distruggere lo stadio, e anche a me piacciono le cose nuove. Dobbiamo portare il Franchi ad essere uno degli stadi moderni. Tutte queste difficoltà mi stanno innervosendo molto, posso anche capire la Soprintendenza, ma si stanno comportando in maniera sbagliata. La politica ora ha la responsabilità di dare lavoro alla gente, noi vogliamo dare lavoro. Se non mi faranno fare lo stadio, la Fiorentina è destinata a vivacchiare, e io non sono venuto qui per questo”.

OMNISPORT | 24-09-2020 13:31