Community Shield, l'impresa del Crystal Palace col Liverpool rovinata dai fischi dei tifosi a Diogo Jota

Il primo storico successo delle Eagles macchiato dal brutto gesto di alcuni tifosi che hanno costretto l'arbitro a sospendere il minuto di raccoglimento. Henderson super ai rigori

Crystal Palace nella storia. Le Eagles battono i giganti del Liverpool ai rigori e conquistano il Community Shield per la prima volta in 119 anni. Ma la festa dei londinesi è rovinata dal brutto gesto dei loro tifosi durante il minuto di raccoglimento in memoria di Diogo Jota e del fratello André Silva.

Community Shield, i tifosi Crystal Palace infangano Diogo Jota

Il prepartita nella suggestiva cornice di Wembley è stato nel segno del ricordo. E dell’omaggio. Con il tributo del popolo in rosso a Diogo Jota, calciatore del Liverpool morto all’età di 28 anni col fratello André Silva in seguito a un terribile incidente stradale lo scorso 3 luglio in Spagna.

Ma durante il minuto di raccoglimento si è registrato un episodio che ha lasciato interdetti i calciatori radunati in mezzo al campo come sempre avviene in questi momenti. Un gruppetto di tifosi del Crystal Palace ha fatto partire dei fischi che hanno costretto l’arbitro a interrompere la commemorazione. In precedenza, invece, i sostenitori dei Reds avevano fischiato l’inno nazionale.

Favola Eagles: il Liverpool re del mercato al tappeto

Da un lato i vincitori della FA Cup, dall’altro il Liverpool che ha detronizzato il Manchester City dominando l’ultima Premier League. Tra le due squadre, un divario abissale. Evidenziato dai numeri, che non mentono mai. In questa sessione di mercato, infatti, i Reds hanno già speso più di 300 milioni per portare ad Anfield la stella del calcio tedesco Wirtz, il bomber Ekitiké, Frimpong e Kerkez.

Le aquile, invece, volano bassissimo: solo 2,5 milioni per Borna Sosa, terzino croato che la scorsa stagione ha giocato col Torino. In campo, però, le distanze si sono annullate. Proprio Ekitiké ha sbloccato la gara di Wembley dopo 4, poi al 17′ l’1-1 col rigore di Mateta, attaccante finito del mirino dell’Atalanta, prima del nuovo sorpasso della squadra di Arne Slot al 21′ con Frimpong. Al 77′ Sarr ha fissato il risultato sul 2-2, portando così la partita ai rigori.

Duello tra para-rigori: Henderson meglio di Alisson

Dagli undici metri l’errore che non t’aspetti: la superstar Salah ha sparato alto, mettendo così nei guai il Liverpool. Poi è salito in cattedra uno dei migliori para-rigori al mondo: Dean Henderson, che ha vinto il confronto con l’altro specialista Alisson.

L’estremo difensore del Crystal Palace si è opposto prima Mac Allister e poi a Elliot, consentendo alla sua squadra di alzare al cielo il primo Community Shield della sua storia.